女人巷

时尚潮流

穿搭时尚发布明星奢侈品生活更多

唐嫣录制《静距离》大方谈论感情：罗晋获准爸妈肯定 唐嫣录制《静距离》大方谈论感情：罗晋获

唐嫣录制《静距离》大方谈论感情：罗晋获准

近日，唐嫣最近在录制《静距离》时候大方谈论感情问题，坦言自己现在很幸福。 被问到公布恋情的日期，是不是罗晋..

《笑星》瞿颖“男友”曝光 大张伟澄清与王

来源：凤凰网娱乐 本周，由东方娱乐原创出品的东方卫视全国首档话题喜剧综艺秀《笑星闯地球》迎来的嘉宾是著名超模瞿..

胡歌已为唐嫣备好红包 网友：就剩你了

网易娱乐专稿12月7日报道6日，唐嫣与罗晋双双在网上公布恋情，圈中好友们纷纷献上祝福，作为“仙剑留守儿童”的胡歌..

唐嫣罗晋甜蜜公布恋情，这么多年的吻戏果然

当红花旦挨个数，唐嫣今天最幸福！ 要说小编中午正在吃饭，艾玛，一刷微博，有加餐狗粮。先是罗晋中午发微博：我..

推荐阅读

丰胸减肥

丰胸常识丰胸饮食保健减肥知识减肥食谱运动瘦身更多

女人在不同人生阶段，需要穿戴不同的文胸 女人在不同人生阶段，需要穿戴不同的文胸

女人在不同人生阶段，需要穿戴不同的文胸

内衣是我们每天必穿的贴身衣物，合适的内衣不但让我们变的更自信，对健康也非常的好。但是穿着内衣的正确方式你真的知..

运动瘦身的一些建议

如果你曾经想知道运动有什么好处，为什么我们应该尽力从事一项运动，这里有一些建议： 1.运动对身体健康和心理健康均..

判断胸围大小的标准

我们所说的胸围一般指的是上胸围，即绕胸部最丰满处一圈的大小，而胸围90cm即指的是上胸围为90cm。光看胸围的大小并不..

副乳该怎么治 除了副乳手术还有其他途径吗

来源：漂亮女人 冬天不消除副乳，夏天徒伤悲！夏天人们都喜欢穿的凉爽些，爱美的MM们则钟爱于吊带衫和连衣裙，很多吊..

推荐阅读

健康美容

美容养颜美发彩妆美甲身体护理健康饮食更多

好的偏方能祛女人斑点 好的偏方能祛女人斑点

六种枕边物让人短命10年

毋庸置疑，人的睡眠是最完整、最系统、最有效的休息方法，也是科学养生的重要内容。但如果，忽略了睡眠中的一些细小事..

男人如何保持性欲不减

事实上，人体多项生理功能都是由体内激素控制的，这其中主要的就要性功能男性的雄激素分泌控制了性欲、肌肉生长、情绪..

经常自慰伤身 常射精可以降低患癌的风险？

研究表明：拥有较多射精次数的男性，其患癌几率最低。但是对于经常用自慰来射精的男性，反而会伤害到身体健康。经常自..

绝经后骨质疏松轻松搞定

女性绝经后骨质疏松一般发生于绝经后的5~10年间，随着年龄的增长合并增龄性的骨骼变化，于70岁后即成为退行性骨质疏..

推荐阅读

性情解码

情感故事枕边话解读男女恋爱宝典婚姻物语婆媳关系更多

失恋后最难熬的是什么时候？ 失恋后最难熬的是什么时候？

女人想睡男人的暗语，你看懂了吗？

正常女人都有欲望，但她们在啪啪啪这件事上总是羞于明说，经常无法释放体内的洪荒之力。女人想睡男人的表现从以下六种..

40岁成熟女人还这么惹男人爱的七大原因

如今，越来越多的妹纸们偏爱魅力大叔，同时越来越多的男人喜欢比自己大的成熟女人。下面小编就来给大家说说40岁成熟女..

单身女性的心理 女人单身太久有哪些负面表

但其实女人单身过久也并非好事，很多时候，一些心理上的变化就会不知不觉的发生。那么，单身太久，缺少被爱的女人究竟..

明明相爱至深 为什么情侣间越看越不顺眼？

婚姻就像建立在一片倾斜的田野上，每件事都逐渐走向下坡路。很多夫妇早期心目中“生命的挚爱”，多年后都变成了“世界..

推荐阅读
美女图库
性感美女 清纯美女 明星图片 帅哥猛男 CosPlay图 社会图片 性感模特 丝袜美腿
网络直播新规正式实施 女主播应该这么穿网络直播新规正式实施 女主播应该这么穿科比退役第一天：早起坐私人飞机上班科比退役第一天：早起俞晴被称为性感诱人俞晴被称为性感诱人豪乳杉原杏璃性感写真豪乳杉原杏璃性感写真
韩国美女真空秀苗条身材韩国美女真空秀苗条身纪念抗战胜利70周年大阅兵女兵风采纪念抗战胜利70周年大Angelababy大战神高清照 杨颖大战神cosplayAngelababy大战神高清奥运代表团访港 李克勤霍启刚甄子丹变粉丝奥运代表团访港 李克勤霍启刚甄子丹变粉丝
友情链接

有情链接女人巷 | 爱美网 | 美丽说 | 亲亲宝贝网 | 七丽女性网 | 凤凰时尚视频 | 人民网女性 | 妩媚女人 | 21cn女性 |

合作网站搜狗网址导航 | 360安全浏览器 | 360安全网址导航 | 114啦网址导航 | 0460网站之家 | 1616个人门户 | 3456网址大全 | DMOZ目录 |