近日，唐嫣最近在录制《静距离》时候大方谈论感情问题，坦言自己现在很幸福。 被问到公布恋情的日期，是不是罗晋..
来源：凤凰网娱乐 本周，由东方娱乐原创出品的东方卫视全国首档话题喜剧综艺秀《笑星闯地球》迎来的嘉宾是著名超模瞿..
网易娱乐专稿12月7日报道6日，唐嫣与罗晋双双在网上公布恋情，圈中好友们纷纷献上祝福，作为“仙剑留守儿童”的胡歌..
当红花旦挨个数，唐嫣今天最幸福！ 要说小编中午正在吃饭，艾玛，一刷微博，有加餐狗粮。先是罗晋中午发微博：我..
内衣是我们每天必穿的贴身衣物，合适的内衣不但让我们变的更自信，对健康也非常的好。但是穿着内衣的正确方式你真的知..
如果你曾经想知道运动有什么好处，为什么我们应该尽力从事一项运动，这里有一些建议： 1.运动对身体健康和心理健康均..
我们所说的胸围一般指的是上胸围，即绕胸部最丰满处一圈的大小，而胸围90cm即指的是上胸围为90cm。光看胸围的大小并不..
来源：漂亮女人 冬天不消除副乳，夏天徒伤悲！夏天人们都喜欢穿的凉爽些，爱美的MM们则钟爱于吊带衫和连衣裙，很多吊..
毋庸置疑，人的睡眠是最完整、最系统、最有效的休息方法，也是科学养生的重要内容。但如果，忽略了睡眠中的一些细小事..
事实上，人体多项生理功能都是由体内激素控制的，这其中主要的就要性功能男性的雄激素分泌控制了性欲、肌肉生长、情绪..
研究表明：拥有较多射精次数的男性，其患癌几率最低。但是对于经常用自慰来射精的男性，反而会伤害到身体健康。经常自..
女性绝经后骨质疏松一般发生于绝经后的5~10年间，随着年龄的增长合并增龄性的骨骼变化，于70岁后即成为退行性骨质疏..
正常女人都有欲望，但她们在啪啪啪这件事上总是羞于明说，经常无法释放体内的洪荒之力。女人想睡男人的表现从以下六种..
如今，越来越多的妹纸们偏爱魅力大叔，同时越来越多的男人喜欢比自己大的成熟女人。下面小编就来给大家说说40岁成熟女..
但其实女人单身过久也并非好事，很多时候，一些心理上的变化就会不知不觉的发生。那么，单身太久，缺少被爱的女人究竟..
婚姻就像建立在一片倾斜的田野上，每件事都逐渐走向下坡路。很多夫妇早期心目中“生命的挚爱”，多年后都变成了“世界..